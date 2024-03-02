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Одеські собаки-рятувальники шукають під завалами людей: фото із зруйнованого будинку

Одеські собаки-рятувальники шукають під завалами людей: фото із зруйнованого будинку

2 березня 2024 року російський дрон зруйнував одеську дев’ятиповерхівку. Багато людей опинилися під завалами. Для їх пошуків залучили кінологів із собаками. “Одеське Життя” пропонує добірку пухнастих героїв, які нарівні з людьми ризикують собою заради порятунку людських життів.

Страшна ніч в Одесі

Наслідки влучання безпілотника в дев’ятиповерховий будинок виявилися жахливими: обрушився цілий під’їзд, 18 квартир було знищено. Станом на 19:00 2 березня рятувальникам вдалося витягти з-під завалів сім тіл загиблих мешканців будинку. 8 людей отримали травми. Серед загиблих двоє дітей: дворічний та тримісячний малюки. Тіло останнього знайшли в обіймах його мами, яка також загинула.

Шукати під завалами мешканців, що вижили, і тіла загиблих, людям-рятувальникам допомагають спеціально навчені собаки.

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Собака заплакала, знайшовши вбиту росіянами дитину

На руїнах були помічені три собаки. Одеська журналістка Олена Балаба розповіла про один епізод, пов’язаний із їхньою роботою. У своєму блозі вона написала:

Це службовий собака Тара. Кане корсо (це порода собак – ред.), що рятує людей. Її господар Олесь Червоний допомагає рятувальникам наразі на уламках того будинку в Одесі, який розбив уночі російський шахед. Сьогодні Тара разом з іншими двома службовими собаками та рятувальниками виявила тіло загиблої дитини на цих розвалах. Лягла і плакала. Нехай усе зло повернеться окупантам.

собака рятувальник на руїнах будинку

Тара разом з іншими двома службовими собаками та рятувальниками виявила тіло загиблої дитини на цих завалах. Лягла і заплакала.

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