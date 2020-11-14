Пятница 13-е в Одессе: чем запомнился этот день?

Вчера, в пятницу, 13 ноября, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Карантин выходного дня в Одессе придется соблюдать, а выполнение карантинных требований будут контролировать, заявил и. о. главы Одесской облгосадминистрации Вячеслав Овечкин.

Одесские правоохранители разоблачили организованную преступную группу. Ее участники сбывали особо опасные наркотики.

В Одессе впервые в Украине откроется школа сахарного диабета и избыточного веса.

Одесса активно застраивается новыми домами эконом-, бизнес- и VIP-класса. У одесситов поинтересовались, кто же из застройщиков делает город лучше?

В городе Арцизе Одесской области местные жители запечатлели уникальный факт – в середине ноября здесь зацвели кусты сирени.