Новости Одессы и Одесской области

В Одессе провели опрос на тему самого красивого новостроя

В Одессе провели опрос на тему самого красивого новостроя

Одесса — это море, пляжи, красивая старинная архитектура, наше национальное достояние, таинственные катакомбы, полномасштабный и постоянный рост нашей жемчужины.

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Наш город активно застраивается новыми красивыми домами эконом, бизнес и VIP-класса. Кто же из застройщиков делает Одессу лучше? Об этом спросили у одесситов.

Опрос проводился изданием 048.ua.

Свое мнение высказали 7 тыс. 160 человек.

Результаты опроса

По итогам голосования среди 25 жилых комплексов одесситы отдали предпочтение ЖК Корфу от строительной компании «Гефест».

Среди лидеров также ЖК «Крит» этого застройщика. Одесситы положительно оценили результат уже готовых проектов, стоимость квартир и прозрачность самого процесса строительства

Ремарка

Строительная фирма «Гефест» — одна из первых строительных компаний Одессы. Существует на рынке с 1997 года. Основатель компании — Пантелеймон Васильевич Бумбурас. Компания строит жилые комплексы, торговые центры, больницы и рестораны. Застройщик работает в Одессе, Киеве и Мариуполе. Среди реализованных объектов застройщика: Дом №1 по адресу улица Греческая 1-а, ЖК «Сантори» на Банном переулке 1-а, ЖК «Крит». Также «Гефест» построил McDonald`s на 5-й станции Большого Фонтана, ТЦ «Афина», БЦ «Оливия».

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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