Новости Одессы и Одесской области

В Одессе разоблачили группу «наркобизнесменов» (видео)

В Одессе разоблачили группу «наркобизнесменов» (видео)

Одесские правоохранители разоблачили организованную преступную группу в сбыте особо опасных наркотиков.

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По данным областного управления Нацполиции, преступники доставляли «товар» в Одессу из другой области. Для реализации наркотиков без контакта с потенциальными покупателями они создали несколько сайтов в интернете и Телеграм-каналов. Их названия в качестве рекламы наносили наемные люди на стены зданий. Клиентам предоставлялась возможность выбрать наркотик, получить консультацию к нему, указать адрес «закладки» и произвести оплату через удобную для себя платежную систему. После оплаты из созданного наркоторговцами call-центра покупателю направлялось СМС-сообщение с информацией о расположении «товара».

В ходе обысков, проведенных в Одессе, Киеве и Запорожье, правоохранители изъяли около 3 кг наркотиков, мобильные телефоны, компьютеры, банковские карты и прочие вещественные доказательства.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства задержаны четыре человека. С ними проводятся следственные действия. За незаконное хранение и сбыт наркотиков им может грозить от 6 до 10 лет лишения свободы.

Фото: управление Нацполиии в Одесской области

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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