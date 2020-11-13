Новости Одессы и Одесской области

В Одессе откроют первую в Украине школу сахарного диабета и избыточного веса

В Одессе откроют первую в Украине школу сахарного диабета и избыточного веса

В Одессе впервые в Украине откроется школа сахарного диабета и избыточного веса. Кабинеты школы будут работать при центрах первичной медико-санитарной помощи.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Проект запускается при поддержке одесской мэрии и департамента здравоохранения Одесского горсовета и нацелен на помощь в своевременном распознании сахарного диабета.

Об этом сегодня, 13 ноября, рассказала заведующая кафедрой семейной медицины Одесского национального медуниверситета, глава Ассоциации семейной медицины Одесского региона Валентина Величко.

«Великая миссия — помочь людям вовремя распознать проблему, которая может быть скрыта, годами протекать в организме и объявиться, когда уже есть инвалидизирующая патология. Помочь человеку правильно контролировать цифры глюкозы, своё питание, понимать, что есть передового в мире, чтобы затормозить процесс», — говорит Величко.

В кабинетах школы любой желающий одессит сможет получить информационную, консультативную и диагностическую поддержку. Пока точные сроки начала работы проекта не называются. Сейчас идёт подготовка специалистов.

Кроме того, такие школы планируется организовать и в других областях Украины. С целью консультации медиков в других регионах проведут всеукраинский флешмоб.

Смотрите также: Как определить сахарный диабет ІІ типа? (видео-иструкция Одесской жизни) 

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить