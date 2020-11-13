В Одессе откроют первую в Украине школу сахарного диабета и избыточного веса

В Одессе впервые в Украине откроется школа сахарного диабета и избыточного веса. Кабинеты школы будут работать при центрах первичной медико-санитарной помощи.

Проект запускается при поддержке одесской мэрии и департамента здравоохранения Одесского горсовета и нацелен на помощь в своевременном распознании сахарного диабета.

Об этом сегодня, 13 ноября, рассказала заведующая кафедрой семейной медицины Одесского национального медуниверситета, глава Ассоциации семейной медицины Одесского региона Валентина Величко.

«Великая миссия — помочь людям вовремя распознать проблему, которая может быть скрыта, годами протекать в организме и объявиться, когда уже есть инвалидизирующая патология. Помочь человеку правильно контролировать цифры глюкозы, своё питание, понимать, что есть передового в мире, чтобы затормозить процесс», — говорит Величко.

В кабинетах школы любой желающий одессит сможет получить информационную, консультативную и диагностическую поддержку. Пока точные сроки начала работы проекта не называются. Сейчас идёт подготовка специалистов.

Кроме того, такие школы планируется организовать и в других областях Украины. С целью консультации медиков в других регионах проведут всеукраинский флешмоб.

Смотрите также: Как определить сахарный диабет ІІ типа? (видео-иструкция Одесской жизни)