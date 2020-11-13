Карантин выходного дня в Одессе и области все-таки придется соблюдать – и.о губернатора

Карантин выходного дня в Одессе придется соблюдать, а выполнение карантинных требований будут контролировать.

Об этом на брифинге заявил и. о. главы Одесской облгосадминистрации Вячеслав Овечкин.

“Закон есть закон, и его надо выполнять. Ограничения распространяются на бизнес, а не на городскую власть”, – сказал Овечкин и отметил, что контролем карантинных ограничений по выходным будет заниматься полиция и Госпотребслужба.

Ранее в мэрии Одессы фактически отказались от введения в городе карантина выходного дня.