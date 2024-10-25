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Бесплатное питание в школах Одессы: цены утверждены, но возникла проблема

Бесплатное питание в школах Одессы: цены утверждены, но возникла проблема

Депутаты Одесского горсовета утвердили стоимость питания для начальных классов в школах города. «Одесская жизнь» рассказывает о проблеме с организацией школьного питания, которая возникла в Одессе.

Сегодня, 25 октября, в ходе внеочередной сессии Одесского городского совета депутаты единогласно проголосовали за решение, согласно которому завтрак будет стоить 55 гривен, а обед — 80 гривен. Утверждение новых ставок стало необходимым для восстановления питания в школах в соответствии с решением Кабмина Украины.

70% расходов на питание учеников 1-4 классов будет осуществляться из государственной субвенции, а 30% — покроет местный бюджет.

Как пояснила директор департамента образования Елена Буйневич, большинство школ планируется обеспечить собственными пищеблоками. А для тех учебных заведений, где пищеблоки не смогут удовлетворить потребности учащихся, будет использоваться кейтеринг, как это происходит для детей из льготных категорий.

По словам чиновницы, на сегодня трудно гарантировать, что все пищеблоки смогут заработать, поскольку многие работники уже устроились на работу в других городах. Власти надеются, что предприятия, которые будут участвовать в тендерах, смогут найти необходимых работников для организации питания.

Напомним, инициатива возобновить питание для самых маленьких школьников принадлежит президенту. С этой целью из госбюджета в этом году выделено 2 млрд грн субвенции для регионов.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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