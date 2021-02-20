Первыми COVID-вакцину получат 7 областей Украины – есть ли в их числе Одесская?

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что страна «организационно готова» к прибытию любого типа и количества вакцин от коронавируса. Об этом он написал сегодня у себя в Facebook.

По словам Ляшко, сегодня Минздрав определил 7 областей, которые получат COVID-вакцину первыми.

«Есть четкий план, который позволяет сразу после прибытия вакцины развозить ее по областным складам 11 машинами одновременно: 7 областей (Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и Киев) получат вакцину в день развозки, другие – на следующий день», – сообщил главный санврач страны.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров рассчитывает на получение первых партий вакцины от коронавируса в феврале. Однако могут они поступить и в начале марта.

Глава Минздрава Максим Степанов в свою очередь заявлял, что вакцинация может начаться уже на текущей неделе, но не назвал четкой даты старта.

Он отметил, что с получением вакцины до 15 февраля (эта дата ранее назвалась как день начала вакцинации) возникли «технические проблемы».

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