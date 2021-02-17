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Когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса?

Когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса?

Главным событием 2021 года имеет все шансы стать вакцинация от коронавируса. Некоторые страны уже с декабря начали массово прививаться от ковида. Украина же ждет первые поступления вакцины и планирует начать делать прививки только к концу февраля. На какую вакцину можем рассчитывать? Когда и за чей счет сможет привиться большинство населения?

Когда ждать прививку от коронавируса?

Власти обещали, что в Украине вакцинация от коронавируса начнется сразу после 15 февраля. Минздрав радостно сообщал нам о нескольких контрактах на поставку миллионов доз вакцин против COVID-19 от ведущих мировых производителей.

Так, в пределах первой волны по линии гуманитарной программы COVAX нам обещают поставить 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech. Этим количеством можно будет привить 58 тысяч человек из первой очереди. Еще в течение первого полугодия 2021 года нам обещают от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Также Украина закупает вакцины за деньги государственного бюджета. Сейчас Минздрав уже приобрел 1,9 миллиона доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac Biotech.

При этом ни одна вакцина от коронавируса в Украину еще не поступила. Более того, никакой препарат пока не зарегистрирован нашими службами. Да и списки категорий граждан на вакцинацию от коронавируса еще до конца не готовы, сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

«Спутник» в Украину не прилетит

Кабинет министров запретил регистрировать и использовать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на территории Украины. В Постановлении сказано, что запрещается регистрировать препарат, произведенный «государством-агрессором».

Кого будут прививать от коронавируса?

Как только вакцины прибудут в Украину, первыми прививаться от коронавируса будут люди из групп риска – медики, педагоги, военные, полицейские, люди с хроническими заболеваниями. В рамках первого этапа планируется вакцинировать 367 тысяч человек.

По подсчетам Минздрава, в первоочередной вакцинации нуждаются примерно 21 миллион человек. Именно столько украинцев объединяют группы риска. С каждым этапом вакцинации охват будет расти, и на последнем этапе (в конце 2021 – начале 2022 года) планируют вакцинировать людей, которые не попадают в группу риска ни по возрастным, ни по профессиональным показателям.

вакцинация от коронавируса

Как записаться на прививку от коронавируса?

Вакцинацию будут проводить на базе действующих кабинетов прививок. Записаться на прививку можно будет несколькими способами: через семейного врача или специальный сайт, который запустят в ближайшее время. Также можно будет записаться на горячей линии 0-800-602-00-19.

Отметка о вакцинации от COVID-19 будет сделана в электронной медицинской карте человека и, если понадобится, гражданину выдадут «на руки» документ с печатью.

По подсчетам Минздрава, в первоочередной вакцинации нуждаются примерно 21 миллион человек. Именно столько украинцев объединяют группы риска.

Сколько стоит прививка от COVID-19?

По плану правительства, все граждане Украины будут вакцинированы бесплатно. Однако те, кто захочет сделать прививку вне очереди, смогут вакцинироваться за свой счет. На коммерческом рынке легальная вакцина от COVID-19 должна появиться к лету 2021 года. Ориентировочно стоимость одной дозы может достигать 500-700 гривен.

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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