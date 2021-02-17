Главным событием 2021 года имеет все шансы стать вакцинация от коронавируса. Некоторые страны уже с декабря начали массово прививаться от ковида. Украина же ждет первые поступления вакцины и планирует начать делать прививки только к концу февраля. На какую вакцину можем рассчитывать? Когда и за чей счет сможет привиться большинство населения?

Когда ждать прививку от коронавируса?

Власти обещали, что в Украине вакцинация от коронавируса начнется сразу после 15 февраля. Минздрав радостно сообщал нам о нескольких контрактах на поставку миллионов доз вакцин против COVID-19 от ведущих мировых производителей.

Так, в пределах первой волны по линии гуманитарной программы COVAX нам обещают поставить 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech. Этим количеством можно будет привить 58 тысяч человек из первой очереди. Еще в течение первого полугодия 2021 года нам обещают от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Также Украина закупает вакцины за деньги государственного бюджета. Сейчас Минздрав уже приобрел 1,9 миллиона доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac Biotech.

При этом ни одна вакцина от коронавируса в Украину еще не поступила. Более того, никакой препарат пока не зарегистрирован нашими службами. Да и списки категорий граждан на вакцинацию от коронавируса еще до конца не готовы, сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

«Спутник» в Украину не прилетит

Кабинет министров запретил регистрировать и использовать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на территории Украины. В Постановлении сказано, что запрещается регистрировать препарат, произведенный «государством-агрессором».

Кого будут прививать от коронавируса?

Как только вакцины прибудут в Украину, первыми прививаться от коронавируса будут люди из групп риска – медики, педагоги, военные, полицейские, люди с хроническими заболеваниями. В рамках первого этапа планируется вакцинировать 367 тысяч человек.

По подсчетам Минздрава, в первоочередной вакцинации нуждаются примерно 21 миллион человек. Именно столько украинцев объединяют группы риска. С каждым этапом вакцинации охват будет расти, и на последнем этапе (в конце 2021 – начале 2022 года) планируют вакцинировать людей, которые не попадают в группу риска ни по возрастным, ни по профессиональным показателям.

Как записаться на прививку от коронавируса?

Вакцинацию будут проводить на базе действующих кабинетов прививок. Записаться на прививку можно будет несколькими способами: через семейного врача или специальный сайт, который запустят в ближайшее время. Также можно будет записаться на горячей линии 0-800-602-00-19.

Отметка о вакцинации от COVID-19 будет сделана в электронной медицинской карте человека и, если понадобится, гражданину выдадут «на руки» документ с печатью.

По подсчетам Минздрава, в первоочередной вакцинации нуждаются примерно 21 миллион человек. Именно столько украинцев объединяют группы риска.

Сколько стоит прививка от COVID-19?

По плану правительства, все граждане Украины будут вакцинированы бесплатно. Однако те, кто захочет сделать прививку вне очереди, смогут вакцинироваться за свой счет. На коммерческом рынке легальная вакцина от COVID-19 должна появиться к лету 2021 года. Ориентировочно стоимость одной дозы может достигать 500-700 гривен.