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Вакцинация от коронавируса: в Минздраве пока не называют четкой даты старта

Вакцинация от коронавируса: в Минздраве пока не называют четкой даты старта

Вакцинация от коронавируса в Украине может стартовать уже на текущей неделе. Первыми будут прививать медработников. 

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, однако четкой даты старта вакцинации он не назвал.

Но отметил, что с получением вакцины до 15 февраля (эта дата ранее назвалась как день начала вакцинации) возникли  “технические проблемы“.

“Я очень рассчитываю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку и это прививка будет сделано нашим медицинским работникам”, – сказал Степанов.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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