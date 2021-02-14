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Украина может не получить вакцину Pfizer в феврале из-за «бюрократических трудностей»

Украина может не получить вакцину Pfizer в феврале из-за «бюрократических трудностей»

Украина вряд ли получит вакцину от COVID-19 американской компании Pfizer по линии COVAX на следующей неделе. Как пояснил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, виной тому «бюрократические трудности».

По словам Ляшко, в понедельник, 15 февраля, Украина получит от производителя необходимый проект соглашения. После этого вакцину должны зарегистрировать и получить накладную от UNICEF. Все эти процессы займут несколько дней.

Поэтому первой вакциной, которую получит Украина, будет препарат от британско-шведской компании AstraZeneca. И уже на следующий день после ее получения в стране стартует вакцинация.

Ляшко также отметил, что у украинцев не будет возможности выбирать, какой именно вакциной прививаться. В частности, это касается вакцин, закупленных за бюджетные средства.

По словам главного санврача, возможности такого выбора нет нигде в мире, в том числе в странах, лидирующих в процессе вакцинации, таких как США и Израиль.

Напомним, в феврале Украина ожидает 117 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer в рамках инициативы COVAX. Начать вакцинацию в регионах планировалось после 15 февраля.

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Фото: pexels.com

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