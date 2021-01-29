Вакцинация от коронавируса в Украине: названа вероятная дата старта

В Украине вакцинация от коронавируса может начаться с 15 февраля. Но эта дата на этапе утверждения.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью BBC.

“Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования”, – заявил он.

По его словам, отменить старт вакцинации могут только в случае форс-мажорных обстоятельств.

“Например, не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит из-за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещей”, – сказал Ляшко.

О препарате он ничего не сказал.

Ранее сообщалось, что в Украине разработали план вакцинации от коронавируса.