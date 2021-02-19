Вакцинация от коронавируса: Шмыгаль назвал новые сроки получения вакцины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров рассчитывает на получение первых партий вакцины от коронавируса в феврале. Однако могут они поступить и в начале марта.

Об этом он сказал сегодня, 19 февраля, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

“Украина все еще рассчитывает получить первые партии вакцины в феврале. Уже в конце февраля – начале марта поступят первые партии от Pfizer/BioNTech в количестве 117 тысяч доз. Это последняя информация, что вчера прозвучала от ЮНИСЕФ”, – заявил премьер.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что вакцинация может начаться уже на текущей неделе, но не назвал четкой даты старта.

Он отметил, что с получением вакцины до 15 февраля (эта дата ранее назвалась как день начала вакцинации) возникли “технические проблемы“.

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