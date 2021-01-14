Первый снег и вандалы-пошляки – главные события Одессы 13 января

Вчера, в среду, 13 января 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких событиях.

Вчера, 13 января, Одессу впервые в 2021 году накрыло снегом.

Одесские предприниматели устроили автопробег под названием «Локдаун уничтожает малый бизнес».

Даже выпавший снег не смог прикрыть очередное нападение вандалов на скульптуру «Эрот и Психея» в одесском сквере Пале-Рояль. На сей раз скульптуру испохабили ярко-красным маркером.

Одесса оказалась на 11-м месте среди 416-ти городов мира по загруженности дорог.

В Одессе на Таирова ветеринары будут бесплатно вакцинировать от бешенства домашних котов и собак.

Фото Марии Котовой