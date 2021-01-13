В Одессе будут бесплатно вакцинировать от бешенства домашних животных

В одесском микрорайоне Таирова ветеринары будут бесплатно вакцинировать от бешенства домашних котов и собак.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе в Одесской области.

Так, 16 января мобильные бригады ветеринаров будут находиться во дворах на улице Ильфа и Петрова, 6/1 (с 9:00 до 11:00 часов) и проспекте Академика Глушко, 38 (с 10:00 до 13:00). Привить своих любимцев все желающие смогут бесплатно.

Такая акция проводится с целью предотвращения распространения вируса бешенства среди домашних животных.

Отметим, бешенство – опасное инфекционное заболевание теплокровных животных и людей. Болезнь вызывает вирус бешенства (Rabies virus), который поражает головной мозг, вызывая в нем необратимые изменения, что приводит к смерти. По данным Всемирной организации здравоохранения, чаще всего бешенством люди заражаются после укусов инфицированных собак.

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Фото: kh.vgorode.ua