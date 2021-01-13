Одесса оказалась на 11-м месте в мире по загруженности дорог

Переждать непогоду на трассах Одесской области можно на спецплощадках (координаты) Служба автомобильных дорог в Одесской области предложила водителям в случае ухудшения погодных условий переждать на специальных площадках, а не продолжать движение по трассам. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области хотят обустроить 400 километров велодорожек В этом году Служба автомобильных дорог в Одесской области в рамках проектов ремонта автодорог планирует обустроить и велодорожки общей протяженностью около 400 км. ПОДРОБНЕЕ