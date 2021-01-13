Одесса оказалась на 11-м месте в мире по загруженности дорог

Одесса оказалась на 11-м месте среди городов мира по загруженности дорог.
Соответствующий рейтинг опубликовал онлайн-сервис TomTom, отслеживающий дорожный трафик.
Согласно приведенным данным, в «тройку лидеров» вошли Московская область РФ, индийский Мумбаи и колумбийская Богота.
Помимо Одессы, в рейтинг TomTom также включены еще три украинских города: Киев (7-е место), Харьков (13-е место) и Днепр (22-е место).
Всего в рейтинг загруженности дорог вошли 416 городов в 57 странах на 6 континентах.
Фото: Vgorode-ua