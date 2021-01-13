В Одессе прошел автопробег против локдауна (фото, видео)

Снег не помешал нескольким десяткам предпринимателей собраться на площадке обучения вождению, которая находится напротив главного входа на Второе христианское кладбище. Затем колонна автомобилей двинулась через железнодорожный вокзал по улице Пироговской к зданию Одесской облгосадминистрации, где прошел митинг.

Протестующие высказали опасения, что жесткие карантинные меры могут продлить после 24 января. Также людей возмущает, что они вынуждены не работать, при этом им нужно кормить свои семьи. Они просят не уничтожать их бизнес.

«Наш бизнес закрывать нельзя. Это наше право работать. И если нам будут запрещать кормить свои семьи, то мы никого спрашивать не будем», – отметил организатор акции Борис Эмельдеш.

К протестующим вышел директор департамента экономической политики и стратегического планирования Дмитрий Радилов. Чиновник сообщил, что для решения вопросов организуют совет предпринимателей области.

В итоге активисты собрали коробку с запрещенными на время локдауна товарами и заявили, что отправят ее президенту.

Опубликовано Борисом Эмельдешем Вторник, 12 января 2021 г.

Фото: Facebook-страница Всеукраинской Ассоциации предпринимателей