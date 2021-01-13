В одесском Пале-Рояле вандалы испоганили скульптуру «Эрот и Психея» (фото)

Даже выпавший снег не смог прикрыть очередное нападение вандалов на скульптуру «Эрот и Психея» в одесском сквере Пале-Рояль. На сей раз скульптуру испохабили ярко-красным маркером.

Похабщина, «рисунки» на телах Эрота и Психеи — и все это «яркенько», красным маркером, чтобы было видно издалека. Так теперь выглядит старейший памятник в Пале-Рояле.

Скульптура и без того пребывает в удручающем состоянии. Мы рассказывали об этом еще в сентябре прошлого года.

Одесситы часто называют ее «Поцелуй». Это мраморное достояние города, которое постоянно подвергается вандальным нападениям.

В 2015 году скульптуру возродил-реанимировал ушедший от нас художник Алик Мирзоев. Он за два месяца полностью восстановил постамент, очистил обе фигуры от напластований времени, вернул фигурам отбитые руку, пальцы ног и фиговый листок. После этого скульптура была торжественно «открыта» и ее обещали беречь изо всех сил. Летом 2016 года у Эрота снова была отбита часть руки. Ее восстановили. Потом была отбита фаланга пальца на ноге Эрота. Обе фигуры — в трещинах, как и постамент. Теперь вот прибавилось проблем: скульптура исписана-изгажена.

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