Новости Одессы и Одесской области

Первые итоги выборов и послевыборный «трэш»: главные новости Одессы за 26 октября

Первые итоги выборов и послевыборный «трэш»: главные новости Одессы за 26 октября

Сегодня, в понедельник, 26 октября, “Одесской жизни” стало известно о таких главных событиях в Одессе и Одесской области.

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В Одессе в воскресенье, 25 октября, состоялись местные выборы. Подводим итоги.

Результаты экзит-полов дают повод говорить, что в первом туре одесситы не выбрали нового городского голову.

Стали известны предварительные итоги местных выборов по населенным пунктам Бессарабии.

Одесская городская территориальная избирательная комиссия очень медленно ведет подсчет голосов по итогам выборов. К тому же, некоторые протоколы отправляют на пересчет из-за допущенных в них ошибок. В итоге у здания «новой мэрии» собрались «трэшовые» очереди.

В полицию сообщили о заминировании здания Одесской областной государственной администрации, что на проспекте Шевченко.

Фото иллюстрационное

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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