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Одесский теризбирком тянет с подсчетом голосов – у «новой мэрии» очереди и «трэш» (видео) (фото)

Одесский теризбирком тянет с подсчетом голосов – у «новой мэрии» очереди и «трэш» (видео) (фото)

Одесская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) очень медленно ведет подсчет голосов по итогам прошедших вчера местных выборов. К тому же, некоторые протоколы отправляют на пересчет из-за допущенных в них ошибок.

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Как сообщает медиапроект 8News, в итоге у здания «новой мэрии», где работает горТИК, собрались огромные очереди из членов участковых комиссий.

При этом некоторым комиссиям приходится исправлять ошибки в протоколах прямо во дворе, что является нарушением избирательного законодательства.

«Зацените эти трэшовые очереди у здания новой мэрии, где работает городская територриальная избирательная комиссия… Организованности – ноль», – говорится в комментарии к опубликованному медиапроектом видео.

По данным местных Телеграмм-каналов, уставшие люди, многие из которых не спали всю ночь и почти не ели, то и дело ссорятся, а некоторые даже призывают устроить забастовку, чтобы вынудить гортеризбирком принимать протоколы быстрее. Многие члены комиссий находятся у «новой мэрии» с восьми часов утра.

Также сообщается, что на обработку протоколов одной участковой комиссии уходит от десяти минут до получаса. Ошибки находятся в каждом третьем бюллетене. Часть из них ждут своей очереди на полу в коридоре, остальные находятся на улице – в горизбиркоме заявляют, что не могут впустить в здание всех, так как это не разрешает администрация.

Фото: Телеграм-канал Одесса как она есть

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Редакция ПРОФИЛЬ

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