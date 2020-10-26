В Одессе заминировали здание облгосадминистрации, где работает теризбирком

Сегодня, 26 октября, в полицию Одессы сообщили о заминировании здания областной государственной администрации (ОГА), что на проспекте Шевченко.

Как сообщает Украинская Служба Информации, на месте работают правоохранители, взрывотехники и спасатели.

Отметим, что в настоящее время в здании Одесской ОГА находится областная территориальная избирательная комиссия. Сегодня вечером она только начала принимать первые протоколы с избирательных участков.

До произошедшего в работе комиссии объявили перерыв до утра.

Фото: УСИ