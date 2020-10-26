Выборы мэра Одессы: когда будет второй тур и кто в него выйдет?

Результаты экзит-полов (опрос проголосовавших на выборах) дают повод говорить, что в первом туре одесситы не выбрали нового городского голову.

Зато определились лидеры гонки. Смотрите в инфографике.

Таким образом, во второй тур выборов мэра Одессы проходят действующий городской голова Геннадий Труханов и кандидат от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Николай Скорик. Он действующий народный депутат и бывший председатель Одесской облгосадминистрации.

Дедлайн подсчета голосов первого тура и объявления его результатов – 6 ноября. Второй тур ориентировочно состоится в воскресенье, 15 ноября.