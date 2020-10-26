Предварительные итоги выборов в Бессарабии: кто из мэров – рекордсмен?

Так, по данным издания «Бессарабия INFORM», в городе Измаиле Одесской области абсолютную победу одержал действующий мэр Андрей Абрамченко от партии «Слуга народа» – он набрал 87% голосов избирателей. А команда городского головы прошла стала монобольшинством в городском совете с показателем 67%.

Отметим, что на прошлых выборах Абрамченко набрал 94,5% голосов избирателей, показав лучший результат не только в Одесской области, но и по всей Украине.

Явка избирателей в Измаиле составила 33,47%.

В Килии при явке 32,9% выиграл действующий заместитель Килийского городского головы самовыдвиженец Вячеслав Чернявский, набрав 48% голосов. Его конкуренты Александр Кучеренко и Дмитрий Артеменко получили 22% и 21% голосов избирателей соответственно.

В Рени победу одержал действующий городской голова Игорь Плехов («За майбутнє») – он набрал 5381 голос, или 53,75%. Далее места распределились таким образом:

Олег Зуев – 1586 голосов (15,84%);

Валентина Аждер – 644 голоса (6,43%);

Валентина Епитроп – 392 голоса (3,92%);

Илья Келиогло – 287 голосов (2,87%);

Александр Чолак – 102 голоса (1,02%).

Всего в выборах приняли участие 10 011 жителей громады (33,54%).

В городе Болграде, где явка избирателей составила 40,54%, в борьбе за пост главы Болградской городской ОТГ уверенную победу одерживает мэр города Сергей Димитриев (ОПЗЖ), набравший 56,3% голосов. За ним идет председатель райсовета Дмитрий Димитров – 28,4%.

В Кубейской сельской ОТГ победу одержал Петр Кысса (37,4%).

В Городненской ОТГ – Никола Богоев (56%).

В Василевской ОТГ – Петр Бойчев (71,6%).

В Криничненской ОТГ – Степан Великов (38%).

Арцизским мэром стал бывший глава местной РГА Сергей Парпуланский, набрав более 50% голосов.

Главой Кулевчанской ОТГ может стать действующий сельский глава Михаил Попов – у него 760 голосов.

Зарянскую ОТГ возглавит действующая сельский глава Виктория Райчева.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала предварительные итоги выборов в Измаиле и Южном.