Результаты выборов в Одессе: экзит-полы и другие данные (обновляется)

Явка избирателей

В Одессе на местных выборах проголосовали 206 348 человек (29,82%) из 692 088 официально зарегистрированных избирателей. В Суворовском районе проголосовали 57 295 избирателей (30,46%). В Приморском — 50 385 (29,16%), в Малиновском районе — 46 793 (27,85%), а в Киевском — 51 875 (31,16%).

Таковы официальные данные, которые были объявлены на заседании городской территориальной избирательной комиссии.

Экзит-полы

Сразу после голосования появились результаты экзит-пола (соцопрос на выходе из участков для голосования), по которому можно приблизительно судить об официальных результатах выборов. Итак, согласно экзит-полу, который проводили по заказу “Свободы слова Савика Шустера” и телеканала “Украина 24”, будет второй тур выборов мэра, в который пройдут действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов и нардеп, кандидат от “Оппозиционной платформы – за жизнь” (ОПЗЖ) Николай Скорик.

Расклад по партиям такой. На первом месте на выборах в горсовет Одессы “Доверяй делам” Труханова с 23,77%. С небольшим отрывом от нее идет ОПЗЖ с 22,38%. Третье место у “Слуги народа” с 15,95%. Четвертый результат и 12,72% получила “Евросолидарность”. Проходит в горсовет в Одессе Партия Шария с 7,63% голосов, взявшая пятый результат.

Может попасть в горсовет Украинская морская партия Кивалова. По экзит-полу она получает 4,16% голосов. Однако погрешность выборки – 1,9%. То есть партия может получить необходимые пять процентов голосов.

Появились в сети и результаты экзит-пола, проведенного некими Киевским центром реформ и развития и Центром социологических исследований «Аргумент». У них в лидерах Труханов и Кивалов.

Что касается партий, то по данным этого экзит-пола, в горсовет Одессы проходят 5 партий:

Опозиционная Платформа “За Життя” – 23%

“Слуга Народа” – 21%

“Доверяй делам” – 19.8%

Украинская морская партия Сергея Кивалова – 18,5%

ЕС – 5,3%