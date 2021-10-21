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8-ю горбольницу в Одессе перепрофилировали под ковид

8-ю горбольницу в Одессе перепрофилировали под ковид

Одесская городская клиническая больница №8 начала принимать пациентов с коронавирусом.

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Об этом сообщили в пресс-центре Одесского городского совета.

В Одессе появилась еще одна больница для людей с коронавирусом

В 4-этажном здании больницы развернуто 120 койко-мест. 100 из них подключены к прямому кислороду. Для бесперебойного кислородообеспечения на территории установлено 2 криоцилиндра на 2 тонны каждый.

Заместитель городского головы Светлана Бедрега отметила, что медицинский персонал ковидного отделения ГБ №8, помимо основной зарплаты, будет получать муниципальные надбавки, а в случае болезни COVID-19 – материальную помощь в размере 10 000 гривен. Весь медперсонал отделения и пациенты будут обеспечены горячим питанием.

Ковидному отделению не хватает персонала

Руководитель Департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян отметил, что в больнице №8, как и других стационарах города, не хватает персонала.

Но с 1 ноября ситуация должна выправиться: для больницы удалось сформировать необходимое количество бригад и смен. Для этого привлекут специалистов из ковидных отделений других больниц, которые согласились на временную работу по совместительству.

Сегодня ведется работа по привлечению врачей-терапевтов из других медицинских учреждений.

Пульманологию в Одессе перенесут и сократят число койко-мест

Городская больница №8 специализируется на пульмонологических заболеваниях. Пациенты с соответствующими заболеваниями смогут и дальше получать здесь необходимую медицинскую помощь.

Пульмонологическое отделение на 10 койко-мест будет развернуто в одноэтажном здании на территории больницы, а также в ГКБ №11 на ул. Ак. Воробьева, которая сегодня остается ургентной больницей и проводит плановое лечение.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в городе может возникнуть дефицит кислорода и кислородных концентраторов.

Перегруженность больниц и оборудования вызваны ростом числа больных коронавирусом.

Чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, в Одесской области введен локдаун, для которого характерны карантинные ограничительные требования “красной зоны”.

Вакцинация от ковид – сейчас лучшее средство профилактики коронавируса и снижения тяжести возможных осложнений. В Украине она бесплатная. Сделать прививку от коронавируса в Одессе можно по следующим адресам:

  • пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky,
  • ул. Семена Палия, 125-Б, ТЦ «DEPOt»,
  • ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center,
  • пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center,
  • пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»,
  • Международный аэропорт «Одесса» (работает с 10:00 до 17:00).

Время работы центров вакцинации: ежедневно, с 9:00 до 18:00 (кроме центра в аэропорту)

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Редакция ПРОФИЛЬ

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