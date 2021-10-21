8-ю горбольницу в Одессе перепрофилировали под ковид

Одесская городская клиническая больница №8 начала принимать пациентов с коронавирусом.
Об этом сообщили в пресс-центре Одесского городского совета.
В Одессе появилась еще одна больница для людей с коронавирусом
В 4-этажном здании больницы развернуто 120 койко-мест. 100 из них подключены к прямому кислороду. Для бесперебойного кислородообеспечения на территории установлено 2 криоцилиндра на 2 тонны каждый.
Заместитель городского головы Светлана Бедрега отметила, что медицинский персонал ковидного отделения ГБ №8, помимо основной зарплаты, будет получать муниципальные надбавки, а в случае болезни COVID-19 – материальную помощь в размере 10 000 гривен. Весь медперсонал отделения и пациенты будут обеспечены горячим питанием.
Ковидному отделению не хватает персонала
Руководитель Департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян отметил, что в больнице №8, как и других стационарах города, не хватает персонала.
Но с 1 ноября ситуация должна выправиться: для больницы удалось сформировать необходимое количество бригад и смен. Для этого привлекут специалистов из ковидных отделений других больниц, которые согласились на временную работу по совместительству.
Сегодня ведется работа по привлечению врачей-терапевтов из других медицинских учреждений.
Пульманологию в Одессе перенесут и сократят число койко-мест
Городская больница №8 специализируется на пульмонологических заболеваниях. Пациенты с соответствующими заболеваниями смогут и дальше получать здесь необходимую медицинскую помощь.
Пульмонологическое отделение на 10 койко-мест будет развернуто в одноэтажном здании на территории больницы, а также в ГКБ №11 на ул. Ак. Воробьева, которая сегодня остается ургентной больницей и проводит плановое лечение.
Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в городе может возникнуть дефицит кислорода и кислородных концентраторов.
Перегруженность больниц и оборудования вызваны ростом числа больных коронавирусом.
Чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, в Одесской области введен локдаун, для которого характерны карантинные ограничительные требования “красной зоны”.
Вакцинация от ковид – сейчас лучшее средство профилактики коронавируса и снижения тяжести возможных осложнений. В Украине она бесплатная. Сделать прививку от коронавируса в Одессе можно по следующим адресам:
- пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky,
- ул. Семена Палия, 125-Б, ТЦ «DEPOt»,
- ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center,
- пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center,
- пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»,
- Международный аэропорт «Одесса» (работает с 10:00 до 17:00).
Время работы центров вакцинации: ежедневно, с 9:00 до 18:00 (кроме центра в аэропорту)
Еще новости про коронавирус в Одессе и области: