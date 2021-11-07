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Памятник Михал Милалычу и неуместный спортивный инвентарь: главные субботние новости Одессы за 6 ноября

Памятник Михал Милалычу и неуместный спортивный инвентарь: главные субботние новости Одессы за 6 ноября

В субботу, 6 ноября 2021 года, “Одесская жизнь” освещала такие важные события.

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В субботу, 6 ноября, в годовщину смерти великого одессита, известного писателя Михаила Жванецкого, на его могиле на московском Новодевичьем кладбище открыли памятник.

А в Одессе появился памятник, воспевающий труд каменоломов. Он вызвал бурную полемику в сети.

В Суворовском районе Одессы создан новый центр массовой вакцинации населения от COVID-19. Он будет работать в гипермаркете “Эпицентр”.

Неприятный факт: в Одессе установили баскетбольную сетку между двумя мемориальными досками.

Приятный факт: 6 ноября была запущена Одесская теплоэлектроцентраль и тепло начало поступать в центральную часть города. Таким образом, все котельные, имеющиеся в распоряжении одесских тепловиков, работают.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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