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Одесская ТЭЦ заработала – в центр города пошло тепло

Одесская ТЭЦ заработала – в центр города пошло тепло

Сегодня, 6 ноября, была запущена Одесская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) и тепло начало поступать в центральную часть города. Таким образом, все котельные, имеющиеся в распоряжении одесских тепловиков, работают.

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Об этом сообщает департамент городского хозяйство Одесского горсовета.

В то же время в мэрии отмечают, что потепление батарей не будет автоматическим: пускать тепло в дома должны обслуживающие их управляющие компании. Департамент городского хозяйства призывает одесситов обращаться к ним и требовать включения отопления, если температурный режим не комфортен.

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“Вместе с тем есть примеры, когда жители того или иного дома совместно решают не некоторое время отложить начало подачи теплоносителя с целью экономии. Это их право, которое нужно уважать”,

– говорится в сообщении.

Напомним, отопительный сезон 2021-2022 годов в Одессе стартовал 1 ноября. При этом в мэрии отмечали, что тепло в дома горожан будет поступать поэтапно.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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