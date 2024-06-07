Олег Кипер рассказал, сможет ли путин захватить Одессу (видео)

Олег Кипер рассказал, сможет ли путин захватить Одессу (видео)

Одесса остается целью путина, но на сегодняшний день угрозы захвата нашего города нет. А после 24 февраля была поставлена точка в отношении одесситов к россиянам.

Об этом сказал глава Одесской ОВА Олег Кипер в интервью TSN.ua.

Кипер напомнил, что враг даже из Крыма вывел все свои корабли, поэтому говорить о перспективе какого-то захвата пока не следует.

«Я думаю, что им нужно о чем-то говорить, но мы сегодня понимаем, что им это не удастся, потому что Одесса есть и будет украинским городом. А то, что они там себе говорят… мы их видели в деле, мы видели их в тик-токах, поэтому давать оценку тик-ток-войскам, я думаю, будет неуместно и в какой-то части даже смешно», – отметил он.

На сегодняшний день Кипер не видит угрозы захвата Одессы. Прежде всего, сделано очень много работы по оборонительным фотификациям.

«Сегодня постоянно проводится работа в этом направлении, относительно фортификаций, мониторинга всего. Да, подлетают, запускают ракеты, вредят нам. Но относительно того, что они могут захватить Одесский регион — я думаю, что это нереально», —говорит чиновник.

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Как сейчас одесситы относятся к россиянам?

Олег Кипер отметил, что до полномасштабной войне у одесситов было «свое» отношение к россиянам. Однако после полномасштабного вторжения рф в наше государство жители города изменили свое отношение к россиянам и к россии в целом.

«Не хочу говорить о том, что было до, давайте это оставим в прошлом. 24 февраля поставило точку у многих в голове об этой нации, об этом народе, об этой стране… 24 февраля – это отсчет, с которого началось то, что сейчас происходит, а именно на улицах города стало много украинской символики. С одной сторны можно просто смотреть на флаг, а с другой стороны мы видим насколько изменилось отношение к нему. Это то, что мы сохранили. Потому что нас хотели захватить за 3 дня, но у нас сегодня есть свой флаг, у нас есть свой герб, у нас есть власть, у нас есть люди, у нас есть страна – и это основное», — подчеркнул Олег Кипер.

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Напомним, в 2022 году россияне хотели уничтожить «Нептун», десантироваться в Одессе, захватить город и перекрыть доступ Украине к Черному морю. Но не пошли на риск, потому что могли потерять много морских пехотинцев. А потом окно возможностей было перекрыто.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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