Олег Кипер рассказал, сможет ли путин захватить Одессу (видео)

Об этом сказал глава Одесской ОВА Олег Кипер в интервью TSN.ua.

Кипер напомнил, что враг даже из Крыма вывел все свои корабли, поэтому говорить о перспективе какого-то захвата пока не следует.

«Я думаю, что им нужно о чем-то говорить, но мы сегодня понимаем, что им это не удастся, потому что Одесса есть и будет украинским городом. А то, что они там себе говорят… мы их видели в деле, мы видели их в тик-токах, поэтому давать оценку тик-ток-войскам, я думаю, будет неуместно и в какой-то части даже смешно», – отметил он.

На сегодняшний день Кипер не видит угрозы захвата Одессы. Прежде всего, сделано очень много работы по оборонительным фотификациям.

«Сегодня постоянно проводится работа в этом направлении, относительно фортификаций, мониторинга всего. Да, подлетают, запускают ракеты, вредят нам. Но относительно того, что они могут захватить Одесский регион — я думаю, что это нереально», —говорит чиновник.

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Как сейчас одесситы относятся к россиянам?

Олег Кипер отметил, что до полномасштабной войне у одесситов было «свое» отношение к россиянам. Однако после полномасштабного вторжения рф в наше государство жители города изменили свое отношение к россиянам и к россии в целом.

«Не хочу говорить о том, что было до, давайте это оставим в прошлом. 24 февраля поставило точку у многих в голове об этой нации, об этом народе, об этой стране… 24 февраля – это отсчет, с которого началось то, что сейчас происходит, а именно на улицах города стало много украинской символики. С одной сторны можно просто смотреть на флаг, а с другой стороны мы видим насколько изменилось отношение к нему. Это то, что мы сохранили. Потому что нас хотели захватить за 3 дня, но у нас сегодня есть свой флаг, у нас есть свой герб, у нас есть власть, у нас есть люди, у нас есть страна – и это основное», — подчеркнул Олег Кипер.

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Напомним, в 2022 году россияне хотели уничтожить «Нептун», десантироваться в Одессе, захватить город и перекрыть доступ Украине к Черному морю. Но не пошли на риск, потому что могли потерять много морских пехотинцев. А потом окно возможностей было перекрыто.