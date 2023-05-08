Россия хотела захватить Одессу за первые три дня войны – генерал Марченко

Николаев стал форпостом юга Украины, и благодаря ему планы оккупантов были полностью разрушены: первоначально оккупанты намеревались взять Николаев за двое суток, а Одессу – за трое.

Об этом сказал генерал-майор Дмитрий Марченко, который возглавлял оборону Николаева в начале полномасштабного вторжения рф, в беседе с Бориславом Березой на его ютуб-канале.

«У нас были их карты, где были расписаны полностью их планы. Это двое суток они брали на Николаев и трое суток – на Одессу. Чем Николаев был важным – это очень хорошая развязка, откуда можно было идти на Запорожье, Кривой Рог, Одессу»,

– рассказал Марченко.

По словам генерала, защита Николаева – это заслуга всех, и удалось отстоять город только благодаря тому, что гражданские действовали вместе с военнослужащими.

«Там такое происходило, что можно книгу написать. Гражданские люди с лопатами, становились копали окопы с военными, когда солдат не успевал занять позицию в окопе – волонтеры ему привозили уже еду, рестораны кормили, обычные люди приносили трусы, чистые носки… Стали просто в один строй и показали нашему врагу, что никто не будет сдавать Николаев»,

– вспоминает Марченко.

По его словам, такое единение привело к тому, что «мы сами в себя поверили». А это было действительно важно, потому что в прежних войнах россияне выигрывали именно потому, что «перепугали».

Ранее генерал Марченко рассказал в одном из интервью, что если бы российская армия не смогла взять Николаев – это кратчайший путь на Одессу, то она бы пошла через Вознесенск.

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Источник: novosti-n.org, фото ОК «Юг»