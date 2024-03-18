В Одесской области активно роют рвы и устанавливают «зубы дракона» (фото)

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Кипер назвал усиление обороноспособности региона самым приоритетным направлением и добавил, что такие меры приняты из-за усиления давления со стороны россии.

«Враг коварный и безжалостный. А война продолжается. И наша задача в этой войне — не дать врагу захватить новые территории, выбивать оккупантов из захваченных земель. Поэтому усиление обороноспособности региона — самое приоритетное направление. Мы видим, как отчаянно давят российские террористические войска на наш регион с воздуха», — отметил руководитель Одесской ОВА.

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По его словам, в строительстве фортификационных сооружений задействованы около 150 человек и 80 единиц техники.

«Наша готовность противодействовать врагу, как и системный подход к строительству фортификационных сооружений — мощный сдерживающий фактор для агрессора», — добавил Кипер.

Как сообщала «Одесская жизнь» враг продолжает тактику нанесения точечных ракетных атак на Одессу и Одесскую область, пытаясь разведать и измерить возможности наших систем ПВО. Также продолжаются ежедневные налеты ударных беспилотников — их враг запускает в сторону Одессы с разных направлений и в больших количествах.