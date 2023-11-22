Как ВСУ отстояли Одессу и Николаев: рассказ командующего

Об этом рассказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

Мобилизация в начале войны сломала планы оккупантам

Из его слов, с 24 февраля украинские войска начали усиливаться. В каждой области было создано не менее одной бригады территориальной обороны. Кроме того, был развернут корпус резерва. Эти действия снизили наступательный потенциал врага.

Одной из стратегических задач было сорвать планы противника. Ведь россияне стремились получить полный контроль над украинским побережьем Черного моря.

В начале марта 2022 года Сергею Наеву доложили, что буквально на следующий день враг может начать наступление через Вознесенск вдоль административной границы Николаевской и Одесской областей и до границы с Молдовой.

По приказу Наева командующий оперативным командованием «Юг» Сухопутных войск ВСУ генерал-майору Андрей Ковальчук перебросил часть войск в район Вознесенска. А начальник группы огневого поражения полковник Виталий Пахомов переместил все средства огневого поражения (артиллерию, авиацию) таким образом, чтобы нанести врагу максимальное поражение.

Как обороняли Вознесенск, чтоб защитить Одессу

И украинская разведка не ошиблась — враг начал наступление на следующий день — российские войска начали продвижение к Вознесенску. По словам командующего, оккупанты наступали силами до десяти батальонно-тактических групп.

При наступлении на Вознесенск их встретило подразделение десантников 80 отдельной десантно-штурмовой бригады. Наши бойцы более суток уничтожали бронетехнику и личный состав оккупантов.

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Остальные вражеские подразделения, которые пытались наступать, начала «накрывать» артиллерия и авиация.

Первый танк противника, который двигался через мост в районе Вознесенска, был взорван вместе с мостом. А часть сил врага была фактически «закупорена». Но российские солдаты постоянно пытались найти путь в обход Вознесенска.

Со слов командующего Наева, если бы оккупантам удалось пройти через Вознесенск дальше вдоль административных границ Одесской и Николаевской областей до границы с Молдовой, то россия получила бы возможность высадить морской десант на территорию этих областей.

И у россиян получилось бы оккупировать не только расположенные на побережье города Одессу и Николаев, но и области полностью.

А такая перспектива нанесла бы сокрушительный удар по экономике Украины. Ведь тогда бы не работали все порты — в Одессе, Черноморске, Южном, Рени.

Наев сообщил, что в те дни украинская авиация выполняла на один самолет по 5-6 вылетов, артиллерия работала беспрерывно, не жалея боеприпасов. В течение 6 суток беспрерывных боев оккупанты понесли настолько внушительные потери, что отказались от наступления.

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