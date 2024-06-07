Олег Кіпер розповів, чи зможе путін захопити Одесу (відео)

Про це сказав голова Одеської ОВА Олег Кіпер в інтерв’ю TSN.ua.

Кіпер нагадав, що ворог навіть із Криму вивів усі свої кораблі, тож говорити про перспективу якогось захоплення поки що не слід.

“Я думаю, що їм потрібно про щось говорити, але ми сьогодні розуміємо, що їм це не вдасться, тому що Одеса є і буде українським містом. А те, що вони там собі говорять… ми їх бачили в ділі, ми бачили їх у тік-токах, тому давати оцінку тік-ток-військам, я думаю, буде недоречно і в якійсь частині навіть смішно”, – зазначив він.

На сьогодні Кіпер не бачить загрози захоплення Одеси. Насамперед зроблено дуже багато роботи з оборонних фотифікацій.

“Сьогодні постійно проводиться робота в цьому напрямку, щодо фортифікацій, моніторингу всього. Так, підлітають, запускають ракети, шкодять нам. Але щодо того, що вони можуть захопити Одеський регіон – я думаю, що це нереально”, – каже чиновник.

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Як зараз одесити ставляться до росіян?

Олег Кіпер зазначив, що до повномасштабної війни в одеситів було “своє” ставлення до росіян. Однак після повномасштабного вторгнення рф у нашу державу жителі міста змінили своє ставлення до росіян і до росії загалом.

“Не хочу говорити про те, що було до, давайте це залишимо в минулому. 24 лютого поставило крапку в багатьох у голові про цю націю, про цей народ, про цю країну… 24 лютого – це відлік, з якого почалося те, що зараз відбувається, а саме на вулицях міста стало багато української символіки. З одного боку можна просто дивитися на прапор, а з іншого боку ми бачимо наскільки змінилося ставлення до нього. Це те, що ми зберегли. Тому що нас хотіли захопити за 3 дні, але ми сьогодні маємо свій прапор, ми маємо свій герб, ми маємо владу, ми маємо людей, ми маємо країну – і це основне”, – наголосив Олег Кіпер.

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Нагадаємо, 2022 року росіяни хотіли знищити «Нептун», десантуватися в Одесі, захопити місто та перекрити доступ Україні до Чорного моря. Але не пішли на ризик, бо могли втратити багато морських піхотинців. А потім вікно можливостей було перекрито.