Октябрь по-одесски: на пляжах – полный аншлаг (видео)

Да, денек выдался рекордно-теплым и даже жарким, так как днем столбики термометров поднялись аж до отметки 30,6°С.

Что значит «купальный сезон подошел к концу»? Ерунда какая. Ведь если погода позволяет, то грех такой возможностью не воспользоваться, решили горожане и буквально заполонили пляжи.

Аншлаг наблюдался не только у моря (где, кстати, многие не только загорали, как летом, но и пытались зайти в воду), но и на Трассе Здоровья, и в прибрежных кафе.

Видео с место сегодняшнего отдыха одесситов публикуют местные Телеграм-каналы:

Ранее мы рассказывали, как проходил бархатный сезон на одесских пляжах.

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Фото иллюстративное, видео с сайта od.vgorode.ua