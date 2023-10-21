Новости Одессы и Одесской области

Октябрь по-одесски: на пляжах – полный аншлаг (видео)

Октябрь по-одесски: на пляжах – полный аншлаг (видео)

Сегодняшняя суббота, 21 октября 2023 года, наверное, запомнится многим одесситам как день, в который второй месяц осени почему-то решил, что он июль или август. И, естественно, многие горожане не преминули воспользоваться возможностью провести выходной на пляже.

Да, денек выдался рекордно-теплым и даже жарким, так как днем столбики термометров поднялись аж до отметки 30,6°С.

Что значит «купальный сезон подошел к концу»? Ерунда какая. Ведь если погода позволяет, то грех такой возможностью не воспользоваться, решили горожане и буквально заполонили пляжи.

Аншлаг наблюдался не только у моря (где, кстати, многие не только загорали, как летом, но и пытались зайти в воду), но и на Трассе Здоровья, и в прибрежных кафе.

Видео с место сегодняшнего отдыха одесситов публикуют местные Телеграм-каналы:

Ранее мы рассказывали, как проходил бархатный сезон на одесских пляжах.

Еще новости Одессы по теме:

Фото иллюстративное, видео с сайта od.vgorode.ua

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить