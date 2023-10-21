Октябрь по-одесски: на пляжах – полный аншлаг (видео)

Сегодняшняя суббота, 21 октября 2023 года, наверное, запомнится многим одесситам как день, в который второй месяц осени почему-то решил, что он июль или август. И, естественно, многие горожане не преминули воспользоваться возможностью провести выходной на пляже.
Да, денек выдался рекордно-теплым и даже жарким, так как днем столбики термометров поднялись аж до отметки 30,6°С.
Что значит «купальный сезон подошел к концу»? Ерунда какая. Ведь если погода позволяет, то грех такой возможностью не воспользоваться, решили горожане и буквально заполонили пляжи.
Аншлаг наблюдался не только у моря (где, кстати, многие не только загорали, как летом, но и пытались зайти в воду), но и на Трассе Здоровья, и в прибрежных кафе.
Видео с место сегодняшнего отдыха одесситов публикуют местные Телеграм-каналы:
Ранее мы рассказывали, как проходил бархатный сезон на одесских пляжах.
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Фото иллюстративное, видео с сайта od.vgorode.ua