На одесском инклюзивном пляже отдыхали раненые бойцы (видео, фото)

Одессу посетили защитники Украины, получившие ранения и пользующиеся инвалидными колясками. Воины побывали на инклюзивном пляже, сообщает пресс-служба мэрии.

Одесский инклюзивный пляж был создан и открыт в партнерстве с бизнесом еще до начала войны в Украине, но сегодня его актуальность значительно возросла.

«Мы будем и дальше работать и развиваться в направлении организации доступной среды, учитывая все рекомендации, которые мы получаем», – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ранее мы рассказывали, как проходит бархатный сезон на одесских пляжах.

Фото и видео пресс-службы Одесского горсовета