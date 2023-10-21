Новости Одессы и Одесской области

«Кто бабье лето заказывал?»: в Одессе – +30 градусов выше нуля

«Кто бабье лето заказывал?»: в Одессе – +30 градусов выше нуля

Сегодня, в субботу, 21 октября 2023 года, в Одессе синоптики зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха для октября – более 30 градусов со знаком «плюс».

«Самый поздний тридцатник»

Как сообщает погодный Телеграм-канал The Weather Lab, по состоянию на 15:00 сегодняшнего дня, температура воздуха в Одессе составила +30,6°С.

 «Это самый поздний тридцатник за всю историю метеонаблюдений!»

– делятся синоптики.

По словам сотрудницы Гидрометцентра Черного и Азовского морей Елены Тарнавской, такой показатель метеорологических наблюдений – самый высокий с 1928 года – тогда зафиксировали 29,8°С. И это – абсолютный рекорд этого дня и месяца.

«Кто бабье лето на выходные заказывал? Распишитесь в получении», «В Одессе 82 августа»,

– наперебой шутят местные Телеграм-каналы.

Октябрь – месяц контрастов

Напомним, что сентябрь этого года в Одессе стал рекордно теплым осенним месяцем за более чем 130 лет. Но, как оказалось, октябрь его обошел.

Так, по метеостанциям Одесской области фактическая погода на 15:00 составила:

  • Белгород-Днестровский – +21,2°С;
  • Черноморск – +21,9°С;
  • Любашевка – +30,5°С;
  • Вилково – +30,8°С;
  • Раздельная – +30,9°С;
  • Болград – +31,3°С;
  • Затишье – +31,5°С;
  • Измаил – +31,6°С;
  • Сербка – +31,6°С;
  • Сарата – +34°С.

Показательно, что контрасты по стране на это же время оказались таковыми:

  • Сумы – +5,7°С;
  • Харьков – +8,4°С;
  • Киев – +9°С;
  • Львов – +22,5°С;
  • Николаев – +27,4°С;
  • Одесса – +30,6°С;
  • Сарата – +34°С.

Такое аномальное для середины осени тепло синоптики связывают с циклоном, который передвигается над Центральной Европой. Но уже в ближайшие дни температура воздуха может существенно понизиться, тем не менее, все равно, как ожидается, для октября она будет достаточно высокой.

Ранее сообщалось, что в Одесскую область возвращается летнее тепло.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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