У одесситов отбирают только что открытый бесплатный пляж (видео)

И снова у одесситов забирают пляж. На этот раз под поле для гольфа. На недавно открытом пляже “Дельфин” уже вовсю кипит работа — поддонами закрыли часть песка, и монтируют настил.

Не обращая внимания на отдыхающих, среди дня у отдыхающих отбирают пляж, который недавно был открыт для отдыха, сообщает “ТСН”.

Большая часть пляжа оказалась под настилом — от ограждения и до воды.

Молодые люди начали ограждать территорию лентой и сооружать настил, не обращая внимания, что там загорали и отдыхали люди.

Историю предал огласке гость из Киева, который с женой приехал в Одессу, как только здесь открыли пляжи.

По его словам, людей заставляли собирать свои вещи. Поднимали из песка отдыхающих и просили покинуть территорию.

На место были вызваны правоохранители. Работу остановили, но поддоны не собрали. Люди на следующий день загорали прямо на них.

Люди едут на открытые пляжи из разных частей города и места катастрофически для всех желающих не хватает.

Местные жители считают, что таким образом арендатор обустраивает территорию для платного отдыха.

По словам арендатора на пляже строят детскую мини площадку для гольфа. Он называет это социальным проектом и утверждает, что в будущем дети на ней смогут заниматься спортом бесплатно. Но почему площадка для гольфа на песке вплотную к морю, а не на траве — не объяснил.

Более того, арендатор уверен, что пляж большой и бесплатных мест хватит.

Этот участок пляжа где-то примерно 70-80% бесплатно. Согласно закону мы должны предоставлять 30% на берегу бесплатного пляжа. Данная площадка занимает 15% от всего пляжа, здесь 150 квадратных метров, —

сказал он.

В настоящее время все разрешения и соблюдение бизнесменом норм изучает мэрия.

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