Жовтень по-одеськи: на пляжах – повний аншлаг (відео)

Так, день видався рекордно-теплим і навіть спекотним, так як вдень стовпчики термометрів піднялися аж до позначки 30,6°С.

Що означає «купальний сезон підійшов до кінця»? Нісенітниця яка. Адже якщо погода дозволяє, то гріх такою можливістю не скористатися, вирішили городяни та буквально заполонили пляжі.

Аншлаг спостерігався не тільки біля моря (де, до речі, багато хто не тільки засмагав, як влітку, а й намагався зайти у воду), а й на Трасі Здоров’я, і в прибережних кафе.

Відео з місця сьогоднішнього відпочинку одеситів публікують місцеві Телеграм-канали:

Раніше ми розповідали, як проходив оксамитовий сезон на одеських пляжах.

Ще новини Одеси на тему:

Фото ілюстративне, відео із сайту od.vgorode.ua