Жовтень по-одеськи: на пляжах – повний аншлаг (відео)

Сьогоднішня субота, 21 жовтня 2023 року, напевно, запам’ятається багатьом одеситам як день, коли другий місяць осені чомусь вирішив, що він липень чи серпень. І, зрозуміло, багато городян не забули скористатися можливістю провести вихідний на пляжі.
Так, день видався рекордно-теплим і навіть спекотним, так як вдень стовпчики термометрів піднялися аж до позначки 30,6°С.
Що означає «купальний сезон підійшов до кінця»? Нісенітниця яка. Адже якщо погода дозволяє, то гріх такою можливістю не скористатися, вирішили городяни та буквально заполонили пляжі.
Аншлаг спостерігався не тільки біля моря (де, до речі, багато хто не тільки засмагав, як влітку, а й намагався зайти у воду), а й на Трасі Здоров’я, і в прибережних кафе.
Відео з місця сьогоднішнього відпочинку одеситів публікують місцеві Телеграм-канали:
Раніше ми розповідали, як проходив оксамитовий сезон на одеських пляжах.
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Фото ілюстративне, відео із сайту od.vgorode.ua