Как море одесситов по домам не отпускает – забавный видеофакт

Сегодняшний воскресный день выдался, мягко говоря, жарковатым. И неудивительно, что не только гости нашего города, но и сами одесситы решили провести свой выходной поближе к морю.

Но самое интересное, как оказалось, началось вечером, когда настало время отправляться по домам. Так, из-за наплыва авто на выезде с пляжа на 13-й станции Большого Фонтана (а, возможно, и не только там) образовалась огромная пробка.

Видео с места события опубликовано на одном из самых известных местных Телеграм-каналов (не будем воспроизводить его название дословно – оно и так всем очень хорошо известно).

Вот как может удерживать отдыхающих наше одесское море!

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодняшний воскресный день, 20 августа 2023 года, имеет все шансы стать самым жарким днем не только за это дето, но и за предыдущие годы.

Также напомним, что сегодня днем на пляже Ланжерон обнаружили предмет, подозрительно похожий на речную мину.

Фото иллюстративное