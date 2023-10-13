Купальный сезон в Одессе подходит к концу

Черное море постепенно холодает – температура воды опускается до 18 градусов. А это значит, что нынешний купальный сезон подходит к концу.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Глава военной администрации поблагодарил жителей Одессы и Одесской области за соблюдение правил безопасности во время оздоровления на официально открытых пляжах.
Коммунальным службам, спасателям и бизнесу за подготовку, бдительность и взаимопомощь. Но прежде всего благодарим наших военных за эту возможность! —
написал Олег Кипер.
Также глава Одесской ОВО надеется, что следующий купальный сезон в Одессе откроют вовремя, а не только на бархатный период.
Напомним, что в текущем году море для отдыхающих официально открыли в середине августа. Хотя подготовка продолжалась еще весной и уже в июне одесситы планировали загорать и купаться на море.
Но подрыв Каховской дамбы повлек загрязнение морской воды и повышение уровня минной опасности.
Но море очистилось, и на официально открытых шести пляжах одесситы и гости города смогли позагорать и искупаться в нашем море.
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