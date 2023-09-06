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Бархатный сезон на одесских пляжах: прелести отдыха на пляже в сентябре (фоторепортаж)

Бархатный сезон на одесских пляжах: прелести отдыха на пляже в сентябре (фоторепортаж)

На календаре 6 сентября — самое начало бархатного сезона на пляжах Одессы. Сентябрь особенно ценный месяц для одесситов — пляжи уже пустые от туристов, но погода еще позволяет искупаться и получить морской загар.

Как сообщает корреспондент “Одесской жизни”, сегодня вода в море прохладная, даже свежая. Несмотря на незначительные водоросли, вода чистая, можно увидеть морское дно. Также радует песок на пляже — он тоже чистый.

Бархатный сезон

Что касается ценовой политики на пляжный отдых с комфортом, то кровать и шезлонг по прежней цене — 300 и 100 грн соответственно на целый день.

Но уже без спроса, ведь уже достаточно места на песке. Такое явление в последние дни августа было настоящей находкой.

Бархатный сезон
Бархатный сезон

Также заметно уменьшилось количество отдыхающих. Видимо остались только горожане.

Кроме того, на пляжах много родителей с детьми дошкольного возраста и люди старшего возраста.

Бархатный сезон
Бархатный сезон

Сентябрьское солнце продолжает ощутимо припекать. Но купаются не многие, вода прохладная.

Бархатный сезон
Бархатный сезон

У воды много играющих и резвящихся детей. Взрослые, как говорится, «на расслабоне».

Бархатный сезон
Бархатный сезон

Еще сегодня можно было встретить много фотографов — от любителей до профи —  которые стараются запечатлеть это лето в кадре.

Бархатный сезон

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Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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