Одессу сделали более доступной для людей с инвалидностью

В рамках заседания обсуждались меры по обеспечению прав лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и детей, которые имеют риск получения инвалидности. Участники напомнили, что в Одессе действует Городская целевая программа «Равенство» на 2023-2025 годы, направленная на создание условий доступности и реабилитации для лиц с инвалидностью. Начальник соответствующего отдела Лада Кулиева отметила, что за 2024 год в рамках программы были выполнены несколько важных проектов, в частности капитальный ремонт входа в здание Территориального центра социального обслуживания Хаджибейского района и ремонт специальной школы №75 для детей с особыми потребностями.

В учреждениях здравоохранения Одессы созданы инклюзивные палаты и закуплено реабилитационное оборудование. Кроме того, город продолжает оказывать материальную помощь для приобретения вспомогательных средств реабилитации, подъемных устройств, а также компьютерной техники для лиц с инвалидностью. Для детей с инвалидностью предусмотрено финансирование оздоровления.

Отдельное внимание уделили бесплатной услуге «социальное такси», которую в Одессе начали в сотрудничестве с общественной организацией «Безбарьерные». По информации городского совета, этой услугой уже воспользовались более 300 человек. Во время заседания также был принят план работы центра на 2025 год, предусматривающий дальнейшее развитие программ поддержки и реабилитации.

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