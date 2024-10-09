В Одессе заработало «Социальное такси»: как заказать

Пока заказать услугу можно через территориальный центр. В ближайшие дни служба будет подключена к короткому номеру 15-01, сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Сейчас пассажиров обслуживают 6 машин, которые оборудованы для перевозки лиц с инвалидностью. Два автомобиля куплены по городской программе, 2 машины предоставили партнеры из Регенсбурга. Еще два автомобиля Одесса получила от общественной организации «Безбарьерные», с которыми подписан Меморандум.

Бесплатное такси будет работать в будние дни с 08:30 до 17:30 и предоставлять до 10 поездок в месяц для каждого пользователя. Заказать услугу можно за три дня до поездки, а в экстренных случаях — при наличии свободных ресурсов.

Кстати, на такси можно не только ездить, но и зарабатывать. Даже если у человека нет собственного авто. Как, мы рассказывали в материале: Как начать зарабатывать с Uklon: опыт и советы водителей в Одессе.

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