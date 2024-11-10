Реформа МСЭК: что будет взамен и сохранится ли инвалидность

В Украине будет полностью реформирована медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК), которая устанавливает инвалидность. Соответствующий законопроект подготовил Минздрав. Если документ примут, то изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.
Это связано с недавними громкими скандалами с чиновниками МСЭК, которые получали крупные взятки за оформление инвалидности, и прокурорами, у которых массово начали проявлять инвалидность.
Что будет вместо МСЭК?
В Минздраве дали разъяснение:
- Медико-социальную экспертизу заменят врачи-практики, работающие в многопрофильных (кластерных) больницах. Команды врачей будут подобраны индивидуально для каждого пациента, в зависимости от диагноза. Причем врач не будет знать заранее, кто его пациент. А пациент не будет знать, кто его врач.
- Система будет полностью цифровизирована. Это означает, что вывод каждого врача, который проводил обследование, будет в электронном виде и вся группа врачей сможет ознакомиться с ним. То есть невозможно будет «договориться» с врачом. Если вы с ним не соглашаетесь, то можете его обжаловать.
- Финансировать новую систему будет Национальная служба здоровья (НСЗУ). Если, например, понадобятся дополнительные обследования, их можно будет сделать бесплатно в больнице, где оценивают состояние вашего здоровья.
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Что останется без изменений?
- Установление статуса человека с инвалидностью и предоставление льгот.
- Сохранение всех групп инвалидности, полученных до реформы, кроме случаев, требующих проверки (включая уголовные производства).
- Медико-социальная экспертиза для детей.
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