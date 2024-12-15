Новости Одессы и Одесской области

Какие лекарства можно получить бесплатно?

Какие лекарства можно получить бесплатно?

Благодаря программе «Доступные лекарства» украинцы могут получить около 600 торговых названий лекарств и медицинских изделий, из которых 208 – бесплатные, а остальные можно получить с небольшой доплатой.

Как сообщили в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ), в программу «Доступные лекарства» входят:

  • 241 средство для сердечно-сосудистых заболеваний (названия препаратов с тем же средством могут быть разными);
  • 110 средств от расстройств психики и поведения, эпилепсии;
  • 31 средство для хронических заболеваний дыхательных путей;
  • 7 препаратов для лечения болезни Паркинсона;
  • 55 препаратов для пациентов с сахарным диабетом II типа;
  • 4 средства для несахарного диабета;
  • 63 торговые названия препаратов инсулина;
  • 45 тест-полосок для самоконтроля уровня сахара;
  • 25 средств для лиц в посттрансплантационном периоде;
  • 8 средств лечения боли и паллиативной помощи.

Рецепт на лекарство может выписать семейный врач или узкий специалист. Если вы не знаете, к какому врачу обратиться, звоните в НСЗУ по телефону 16-77.

Читайте также: Бесплатные лекарства для одесситов: как работает первый волонтерский центр лекарств.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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