Защита прав ребенка с инвалидностью: назначение государственной помощи и алименты

Защита инвалидов в Украине всегда на пристальном контроле государства и важно знать, как назначается помощь этой категории лиц.

Как определяется группа инвалидности у ребенка

Согласно ч.1. Закона Украины «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине» (редакция от 01.01.2024) ребенок с инвалидностью – лицо до достижения им совершеннолетия (до 18 лет) с устойчивым ограничением жизнедеятельности, которому в порядке, определенном законодательством, установлено инвалидность.

Согласно Постановлению КМУ «Некоторые вопросы назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» (редакция от 01.03.2024),

Причина, группа инвалидности, срок, в который устанавливается инвалидность лицам с инвалидностью с детства, определяются медико-социальной экспертной комиссией учреждения здравоохранения.

Причина, категория и срок, на который устанавливается соответствующая категория детям с инвалидностью, определяются врачебно-консультативной комиссией здравоохранения.

Медико-социальные экспертные комиссии (далее – МСЭК) и учреждения здравоохранения в трехдневный срок обязаны прислать выписку из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией, форма которой утверждается Минздравом (далее – выписка из акта осмотра МСЭК), лица с инвалидностью с детства или медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет, форма которого утверждается Минздравом (далее – медицинское заключение о ребенке с инвалидностью), в орган социальной защиты населения по месту жительства лица с инвалидностью с детства или матери (отца), усыновителя, приемных родителей, родителей-воспитателей детского дома семейного типа, опекуна, попечителя ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет (далее – законного представителя ребенка с инвалидностью).

Не позднее чем через 10 дней после поступления указанных документов орган социальной защиты населения обязан направить письменное уведомление лицу с инвалидностью с детства, законному представителю ребенка с инвалидностью о праве на государственную социальную помощь, условия, размер и порядок его назначения.

Социальная помощь детям с инвалидностью: как она назначается

Государственная социальная помощь (в том числе надбавка по уходу) назначается со дня обращения за их назначением, если в течение трех месяцев представлены все необходимые документы. Если к заявлению поданы документы не в полном объеме, орган социальной защиты населения уведомляет заявителя о принятии соответствующих документов с указанием даты их принятия, а также о документах, которые в трехмесячный срок необходимо подать (уведомление выдается/направляется ему в бумажной или электронной форме (за наличия электронного адреса).

Днем обращения за назначением государственной социальной помощи (в том числе с надбавкой по уходу) считается день принятия заявления с документами.

Заявление рассматривается не позднее чем через 10 дней после его поступления с документами.

Какой размер социальной помощи детям с инвалидностью

Размер государственной социальной помощи назначается в соответствии с прожиточным минимумом, определяемым по закону.

Государственная социальная помощь назначается лицам с инвалидностью с детства I группы – 100 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Суммы государственной социальной помощи (в том числе с надбавкой по уходу), назначенные, но не полученные своевременно получателем через выплатные объекты почтовой связи АО «Укрпочта» без уважительных причин, выплачиваются за прошедшее время не более чем за 12 месяцев перед днем обращение за ее получением.

Таким образом, существует механизм назначения социальной помощи. И вы можете поинтересоваться в органах социального обеспечения, как вам назначена помощь и когда ее ожидать.

Алименты на ребенка-инвалида: как взыскать

Если вы мать ребенку воспитываете ребенка-инвалида, вы имеете право взыскать с отца ребенка в судебном порядке алименты.

Опека за больным ребенком требует внимания, и сложно в это время работать, иметь постоянные доходы, поэтому алименты должны быть ежемесячной поддержкой вашего родного человека.

По правилам ст. 88 СК Украины, если один из супругов, в том числе и трудоспособный, проживает с ребенком с инвалидностью, который не может обходиться без постоянного постороннего ухода, и опекает его, он имеет право на содержание при условии, что второй из супругов может оказывать материальную помощь .

Согласно п.3 ч.1 ст.5 Закона Украины «О судебном сборе» судебный сбор не уплачивается при подаче на алименты.

К исковому заявлению предоставляете (копии):

медицинские выводы;

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о браке (при наличии);

индивидуальная программа реабилитации инвалида;

справку о необходимости ребенка (ребенка-инвалида) в домашнем уходе;

справку о ваших доходах;

справка о размере пенсии;

другие документы, подтверждающие ваши обстоятельства.

Можете в судебное дело привлечь свидетелей, которые подтвердят, что вы и ваш ребенок нуждаются в помощи.

Право на содержание продолжается в течение всего времени проживания с ребенком с инвалидностью и опеки им и не зависит от материального положения того родителя, с кем он проживает.

Размер алиментов назад супругов, с кем проживает ребенок с инвалидностью, определяется по решению суда в соответствии с частью первой статьи 80 настоящего Кодекса, без учета возможности получения алиментов от своих родителей, совершеннолетних дочери или сына.

Ребенок инвалид имеет право на достойное содержание потому, что отец ребенка обязан заботиться о ребенке-инвалиде. Это касается не только, когда супруги разведены и проживают отдельно, но и когда мать с отцом ребенка не состоят в браке.