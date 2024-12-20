Одесу зробили більш доступною для людей з інвалідністю

У рамках засідання обговорювалися заходи щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей, які мають ризик отримання інвалідності. Учасники нагадали, що в Одесі діє Міська цільова програма «Рівність» на 2023-2025 роки, спрямована на створення умов доступності та реабілітації для осіб з інвалідністю. Начальниця відповідного відділу Лада Кулієва відзначила, що за 2024 рік у межах програми були виконані кілька важливих проєктів, зокрема капітальний ремонт входу до будівлі Територіального центру соціального обслуговування Хаджибейського району та ремонт спеціальної школи №75 для дітей з особливими потребами.

У закладах охорони здоров’я Одеси створені інклюзивні палати та закуплене реабілітаційне обладнання. Крім того, місто продовжує надавати матеріальну допомогу для придбання допоміжних засобів реабілітації, підйомних пристроїв, а також комп’ютерної техніки для осіб з інвалідністю. Для дітей з інвалідністю передбачено фінансування оздоровлення.

Окрему увагу приділили безкоштовній послузі «соціальне таксі», яку в Одесі започаткували у співпраці з громадською організацією «Безбар’єрні». За інформацією міської ради, цією послугою вже скористалися понад 300 осіб. Під час засідання також був ухвалений план роботи центру на 2025 рік, що передбачає подальший розвиток програм підтримки та реабілітації.

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