Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Источники издания в судебной системе помогли найти решение, благодаря которому удалось получить пенсию в таком размере.

Несколько лет назад Кивалов получал 14 000 грн пенсии, но в 2020 году обратился в Главное управление ПФУ с требованием сделать перерасчет.

Учитывая то, что в стране выросла зарплата народного депутата, а также следует учесть его зарплату на новом месте работы — «Международном гуманитарном университете».

В суде Кивалов представил справки о зарплате нардепа и из «Международного гуманитарного университета», который он возглавляет. Если бы ему назначили пенсию в размере 90% зарплаты нардепа, он бы получил всего 39,7 тыс. грн. Поэтому он требовал учесть также зарплату из университета. И, очевидно, чтобы иметь максимально большую пенсию, частный вуз, который возглавляет Кивалов, резко поднял ему зарплату — до 442,7 тысяч гривен.

Напомним, что Сергей Кивалов пострадал во время обстрела Одессы 29 апреля. Тогда ВС РФ ударили ракетой по дворцу студентов Юридической академии Одессы.

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Какие пенсии платят в Украине?

Сейчас в Украине насчитывается 10,34 млн пенсионеров. На 497,5 тыс. пенсионеров меньше стало за три года полномасштабной войны. 5 789 грн составила средняя пенсия в Украине в конце 2024 года по данным Пенсионного фонда Украины.

Такие данные приводит аналитический ресурс «Опендатабот».

5 789 грн или 132 евро (по курсу на сегодня) составляла средняя пенсия в Украине на конец 2024 года.

За год в Украине выплаты выросли на 7,5 %, в то время инфляция, по данным Нацбанка, составила 12%, которая съела повышение, констатируют эксперты.

Самые высокие выплаты традиционно у пенсионеров в Киеве — 8 тысяч 17 грн. Это более чем на треть выше среднего показателя по стране. Самые маленькие выплаты в Тернопольской области — 4 тыс. 484 грн.

26% или 2,68 млн пенсионеров получают менее 3 000 грн.

Еще 1,26 млн человек (12%) получают пенсию более 10 000 грн, в среднем — 15 379,97 грн. Заметим, что именно таких пенсионеров за три месяца стало меньше всего: аж на 51,5 тыс. человек.

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