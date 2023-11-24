Одесскому бизнесмену увеличили залог по делу о завладении аэропортом

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Своим решением Апелляционная палата упразднила решение ВАКС от 26 октября. Тогда суд смягчил меру пресечения Кауфману с содержания под стражей с залогом 230 млн грн на залог в размере 155 млн грн.

Читайте также: Сбежавший из страны заместитель Труханова арестован заочно

Кауфман считается одним из организаторов схемы завладения аэропортом «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности. Под стражей он находился с 7 сентября. Срок действия меры пресечения истекал 29 октября.

Как напомнил Центр противодействия коррупции, сначала Кауфману избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогом в 268,4 млн грн. Апелляция оставила это решение в силе. Затем альтернативный залог уменьшили до 230 млн грн. А дальше следственный судья отказал в страже и уменьшил размер залога до 155 млн грн.

По словам прокурора, судья ВАКС был предвзят, когда принимал это решение, ведь уже сформировал собственное мнение по поводу личности Кауфмана, когда рассматривал ходатайство в рамках другого дела в отношении него. По версии обвинения, суд первой инстанции не учел риски скрытия и влияния на свидетелей. А также неправильно оценил финансовые возможности Кауфмана.

В свою очередь защита считала решение следователя судьи законной и обоснованной. Сам Кауфман отметил, что 155 миллионов для него являются значительными средствами, хотя они уже внесены.

Также на бизнесмена возложили обязанности сдать загранпаспорта, не отлучаться из Одессы, прибывать по вызову следователя, прокурора, суда и не общаться с другими подозреваемыми и свидетелями.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бизнесменам Борису Кауфману и Алексу Боруховичу, а также бывшему мэру Одессы Алексею Костусеву и его экс-заместителю. По данным следствия, в 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два бизнесмена, разработали и реализовали преступную схему, в результате которой имущественный комплекс стратегического объекта – международного аэропорта перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

Присвоение аэропорта — не единственное подозрение в отношении Бориса Кауфмана. Ранее его обвинили в том, что он вместе со своим бизнес партнером создал в Одессе преступное сообщество и стал теневым управителем города.