Одесские миллионеры Кауфман и Грановский арестованы

Кауфмана задержали 7 декабря, Грановского — сегодня, 8 декабря. Оба задержанных могут выйти из следственного изолятора под залог, примерно в 120 миллионов гривен.

Об аресте Кауфмана сообщили в высшем антикоррупционном суде Украины, Грановского — в Центре противодействия коррупции.

Грановский арестован

Отметим, что Александр Грановский недавно сменил имя и фамилию на Алекс Борухович. Его, как и бизнес-партнера миллионера Бориса Кауфмана, обвиняют в создании преступной организации, которая взяла под контроль работу Одесского городского совета в сфере строительства и бизнеса.

Борухович может выйти из-под стражи, уплатив залог в 124 млн грн.

Боруховича хотел взять на поруки главный раввин Одессы Авраам Вольф, однако на заседание он не пришел, изложив свою просьбу в письменном виде.

По данным следствия, преступная организация, руководителями которой были Кауфман и Борухович, имела все свои тарифы и ежемесячно собирали миллионы гривен. Фактически они создали «единственное окно» для местных предпринимателей и застройщиков, контролировали и влияли на решения депутатов и чиновников горсовета.

Прокурор также заявил, что преступная организация Кауфмана-Боруховича имела несколько задач, в том числе контроль и согласование расходов бюджета, получение взяток или квадратных метров от застройщиков за отвод земельных участков, согласование документации или высотности домов, а также получение 10% «отката» от предпринимателей, желающих предоставлять товары, работы или услуги горсовету.

НАБУ и САП утверждают, что участники преступной организации занимались регулярным подкупом чиновников Одесского горсовета.

В частности, с ноября 2021 по август 2022 года заместитель мэра Одессы и руководитель аппарата горсовета Олег Брындак получил почти 2,5 млн грн, первый заместитель Труханова Михаил Кучук с марта по июль 2022 года передали 900 тысяч грн, а заммэра Одессы Светлане Бедрези якобы тысяч грн.

Борухович на суде заявил, что ничем незаконным не занимался, в Одессе остаются люди, которым нужно помогать, а также просил дать возможность заниматься обороной города.

Арест Кауфмана

Решение об аресте Бориса Кауфмана суд приял вчера, 7 декабря. Для него сумма залога составляет 129 миллионов гривен.

Если бизнесмены внесут залог, им надо будет выполнять такие требования:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;

не отлучаться из г. Киева и Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу;

носить электронное средство контроля (браслет).

Ранее сообщалось, что суд вынес заочное решение об аресте Александра Грановского по подозрению в организации схемы хищения средств на Одесском припортовом заводе.

Еще по теме:

В одесской мэрии обыски: есть задержанные

На фото слева — Александр Грановский, справа — Борис Кауфман.