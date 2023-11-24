Одеському бізнесмену збільшили заставу у справі про заволодіння аеропортом

Про це повідомляє прес-служба суду.

Своїм рішенням Апеляційна палата скасувала рішення ВАКС від 26 жовтня. Тоді суд пом’якшив запобіжний захід Кауфману із утримання під вартою із заставою 230 млн грн на заставу у розмірі 155 млн грн.

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Кауфман вважається одним із організаторів схеми заволодіння аеропортом “Одеса” та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. Під вартою він перебував із 7 вересня. Термін дії запобіжного заходу закінчувався 29 жовтня.

Як нагадав Центр протидії корупції, спочатку Кауфману обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою заставою в 268,4 млн грн. Апеляція залишила це рішення чинним. Потім альтернативну заставу зменшили до 230 млн. грн. А далі слідчий суддя відмовив у варті та зменшив розмір застави до 155 млн грн.

За словами прокурора, суддя ВАКС був упереджений, коли ухвалював це рішення, адже вже сформував власну думку щодо особи Кауфмана, коли розглядав клопотання в рамках іншої справи стосовно нього. За версією звинувачення, суд першої інстанції не врахував ризики приховування та впливу на свідків. А також неправильно оцінив фінансові можливості Кауфмана.

У свою чергу захист вважав рішення слідчого судді законним та обґрунтованим. Сам Кауфман зазначив, що 155 мільйонів для нього є значними коштами, хоч вони вже внесені.

Також на бізнесмена поклали обов’язки здати закордонні паспорти, не відлучатися з Одеси, прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду та не спілкуватися з іншими підозрюваними та свідками.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру бізнесменів Бориса Кауфмана та Алекса Боруховича, а також колишнього мера Одеси Олексія Костусєва та його екс-заступника. За даними слідства, у 2011 році група осіб, до якої входили колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два бізнесмени, розробили та реалізували злочинну схему, внаслідок якої майновий комплекс стратегічного об’єкту – міжнародного аеропорту перейшов із власності територіального суспільства на загальну власність міста та так званих приватних інвесторів.

Присвоєння аеропорту — не єдина підозра щодо Бориса Кауфмана. Раніше його звинуватили в тому, що він разом зі своїм бізнес-партнером створив в Одесі злочинну спільноту і став тіньовим управителем міста.